Zoon Joe Biden schikt in belastingfraudezaak

Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, zal schuld bekennen aan twee aanklachten van belastingontduiking uit 2017 en 2018. Dat heeft de rechtbank in de staat Delaware aangekondigd. De zoon van de president heeft daarover afspraken gemaakt met het ministerie van Justitie, waarmee een wekenlange rechtszaak wordt voorkomen.

Daarnaast krijgt Biden door de schikking waarschijnlijk strafvermindering voor een derde aanklacht: het illegaal bezitten van een wapen. Hunter Biden zou bij de aankoop van het wapen in 2018 niet hebben gemeld dat hij cocaïne gebruikte, waardoor de aankoop illegaal zou zijn. In zijn autobiografie schreef hij over zijn cocaïnegebruik in die periode.

Drugs- en wapenverbod

De schikking moet nog worden goedgekeurd door een rechter. Volgens Amerikaanse media ontloopt Hunter Biden door de deal waarschijnlijk een gevangenisstraf. Wel moet hij volgens de The New York Times akkoord gaan met een tweejarig verbod op drugsgebruik en mag hij nooit meer een vuurwapen bezitten.

Met de bekentenis komt er vermoedelijk een einde aan een jarenlang onderzoek naar de belastingfraude van de zoon van de Amerikaanse president. De belastingmisdrijven waarvoor Hunter Biden schuld gaat bekennen worden gezien als lichtere misdrijven. Voor het illegale wapenbezit gelden zwaardere straffen.

Het Witte Huis heeft laten weten dat president Biden zijn zoon, en zijn pogingen diens leven weer op te bouwen, steunt. Het Witte Huis deed geen uitspraken over de inhoud van de aanklachten.

Eerder onderzoek naar Hunter Biden

Eerder liep er een onderzoek naar de buitenlandse transacties van Hunter Biden in het kader van witwassen. Zijn positie in een Oekraïens energiebedrijf riepen vragen op over zijn betrokkenheid bij corruptie binnen het bedrijf. Daar werd geen bewijs voor gevonden.

Het onderzoek raakte ook de positie van zijn vader Joe Biden, die in de onderzochte periode vicepresident was in de regering van toenmalig president Obama en belast was het beleid van de VS in Oekraïne.

Een door de Republikeinen geleid onderzoek leverde echter geen bewijs op dat Joe Biden hierbij misstappen had begaan en dat zijn zoon invloed had uitgeoefend op het Amerikaanse beleid.