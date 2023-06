Vallende plaat van Waalbrug veroorzaakt door hitte

De warmte heeft er afgelopen weekend in Nijmegen toe geleid dat een plaat van de Waalbrug viel. Door de hitte liet de kit los, concludeert Rijkswaterstaat na inspectie van de brug.

De kunststof plaat viel zaterdag van de brug toen er mensen op het strand lagen te zonnen. Niemand raakte gewond. "Een metertje meer naar links of naar rechts en je had zoiets op je hoofd gekregen", zei burgemeester Hubert Bruls daarover bij Omroep Gelderland. "Van die hoogte zou dat heel ernstige verwondingen en wie weet nog erger hebben opgeleverd." Inmiddels is het strandje afgezet.

Medewerkers van de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat zeggen tegen de regionale omroep dat er al langer onderdelen naar beneden komen. Vorig jaar werd om die reden een terras ontruimd. De uit 1936 stammende Waalbrug onderging in 2019 en 2020 nog een opknapbeurt.

Scheepvaartverkeer

Tijdens een inspectie met een drone, afgelopen zondag, constateerden medewerkers al dat er mogelijk nog meer platen naar beneden kunnen komen, ook boven het water. Het scheepvaartverkeer is daar inmiddels voor gewaarschuwd. De kans dat er boven de Waal platen naar beneden komen is overigens wel kleiner, omdat de brug koeler blijft boven het water.

De resterende platen worden zo snel mogelijk weggehaald, aldus Rijkswaterstaat. Er wordt nog onderzocht hoe dat veilig kan.

Functie

De platen zitten onder de brug om bijvoorbeeld te voorkomen dat kleine steentjes naar beneden vallen. Ook moeten ze voorkomen dat strooizout door het wegdek op het ondergelegen staal terecht komt en het zo kan beschadigen. Rijkswaterstaat denkt na hoe die problemen op een andere manier kunnen worden aangepakt.