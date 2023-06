Rechter zet streep door gratis verwijdering van gasaansluiting

De regeling waarmee huishoudens hun gasaansluiting gratis konden laten verwijderen, is ongeldig verklaard. Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter, is de regeling in strijd met Europese regels.

Als gevolg van de uitspraak mogen netbeheerders de kosten van het verwijderen van een gasaansluiting voorlopig neerleggen bij consumenten. Het verwijderen van een aansluiting kan tot honderden euro's kosten.

Of netbeheerders die kosten ook direct weer in rekening gaan brengen bij huishoudens is nog niet duidelijk, zegt Netbeheer Nederland, de branchevereniging van energienetbeheerders. "We zijn aan het kijken wat deze uitspraak nu betekent", aldus een woordvoerder.

'Zo snel mogelijk duidelijkheid'

De uitspraak van het CBb heeft te maken met een eerder besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die had bepaald dat gasverlaters niet meer hoefden te betalen voor hun afsluiting. In plaats daarvan werden de kosten de facto afgewenteld op huishoudens die nog wél een gasaansluiting hadden. De regeling gold sinds maart 2021.

Toezichthouder ACM kwam tot die regeling op aangeven van de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. Maar dat is volgens Europese regels niet toegestaan, oordeelt het CBb. De ACM moet bepalen hoe de kosten worden verdeeld en de toezichthouder had onafhankelijk van de minister een afweging moeten maken.

De ACM zegt "zo snel mogelijk" duidelijkheid te willen geven. De toezichthouder noemt het daarbij belangrijk "dat consumenten niet belemmerd worden bij het aardgasvrij maken van hun huis".