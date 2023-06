Europese Commissie vraagt EU-lidstaten om 66 miljard euro extra

De Europese Commissie vraagt de EU-landen om 66 miljard euro extra voor de begroting tot en met 2027. Dit geld komt boven op de bijdrage van de EU-landen. De Europese Commissie kan niet rondkomen van het huidige EU-budget, werd vanmiddag bekend.

Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft vooral de oorlog in Oekraïne een flinke hap uit de EU-begroting genomen. "We hebben nu in totaal 30 miljard euro ingezet in Oekraïne. Dit was nooit voorzien in de begroting die we in 2020 opstelden."

De bedoeling is dat er met het extra geld van de EU-landen voor de komende vier jaar ook een fonds van 50 miljard euro voor Oekraïne wordt opgezet. Dit staat los van de militaire steun aan Oekraïne. Het geld is bedoeld om het door oorlog geteisterde land economisch te steunen met goedkope leningen en subsidies. Oekraïne moet wel de corruptie aanpakken. Daarnaast wordt ook verwacht dat het land hervormingen doorvoert.

Wereld drastisch veranderd

Maar de extra 66 miljard euro is volgens de commissie niet alleen nodig voor Oekraïne. Ook de aanpak van het migratieprobleem kost extra geld. Zo zijn er verschillende deals gesloten met landen als Libië en Tunesië over de opvang van vluchtelingen. Daarnaast wil de commissie extra geld steken in belangrijke industrieën en technologieën. De bedoeling is om met het extra geld de Europese techindustrie een boost te geven.

"De wereld is drastisch veranderd en de afgelopen jaren volgde crisis op crisis. Het is een compleet andere wereld dan toen het EU-budget in 2020 werd opgesteld", aldus Von der Leyen. De meerjarenbegroting van de EU beslaat altijd een periode van zeven jaar.

Lastige discussie

Wat de commissie betreft beginnen de onderhandelingen over de budgetverhoging zo snel mogelijk. Vanaf volgend jaar wordt het lastiger om van de huidige begroting rond te komen en er zou dan voor Oekraïne geen extra geld meer beschikbaar zijn. Het verhogen van de begroting zal niet makkelijk worden. Alle EU-landen moeten er unaniem mee instemmen. De landen kampen op dit moment zelf ook met stijgende rentes en hoge inflatie.

Niet iedereen zal dus blij zijn met de verhoging van het EU-budget. "We snappen dat het een uitdagende periode is geweest, maar als het gaat om extra kosten zal de commissie moeten kijken naar het geld wat er ligt. Dat moeten we ook in Nederland doen", zei minister Kaag vorige week nog. Ze is wel bereid in de buidel te tasten voor extra steun aan Oekraïne.

De commissie hoopt dat het Europees Parlement en de EU-landen het voor het eind van het jaar eens worden over de bijstelling van de begroting.