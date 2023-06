Kabinet wil extra stappen zetten naar landbouwakkoord

Het kabinet komt met extra stappen in de richting van de boeren en hoopt daarmee dichter in de buurt van een landbouwakkoord te komen. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat het kabinet de boeren meer vrijheid wil geven om natuurdoelen te halen en minder voor te schrijven op welke manier ze dat moeten doen.

Verder wil het kabinet zo ingrijpen in de markt dat boeren een minimumprijs krijgen voor duurzame producten, zodat ze niet bang hoeven te zijn dat hun inkomen achteruit gaat. Vanaf 2035 zouden alle producten in Nederland aan bepaalde duurzaamheidseisen moeten voldoen.

Vee per hectare

In de discussies over een landbouwakkoord is een van de grote geschilpunten de hoeveelheid vee die boeren per hectare mogen houden. Boerenorganisatie LTO wil het liefst geen nieuwe strenge landelijke norm. Het kabinet wil dat de normen niet helemaal van tafel gaan, maar is wel bereid om te kijken naar varianten en maatregelen om boeren te helpen die daardoor in de problemen komen. Veel ruimte is daarvoor overigens er niet: het kabinet is bang dat te veel aanpassingen weer stuiten op bezwaren van de Europese Commissie.

Het kabinet wil naast de recente opgerichte "Ecologische Autoriteit" nog een economisch adviesorgaan dat de financiële gevolgen van allerlei maatregelen voor de boeren in de gaten moet houden.

Aparte ontmoeting

Vandaag zijn of waren er weer allerlei overleggen over het landbouwakkoord. Er was vanochtend beraad tussen de meest betrokken bewindslieden en minister Piet Adema praatte aan het begin van de middag de regeringspartijen bij. Daarna ging hij weer praten met de onderhandelende organisaties en waarschijnlijk is er dan vanavond nog een aparte ontmoeting met LTO.

Die organisatie stapte vorige week woensdag uit het overleg met de minister, maar 's avonds kwam er alsnog een gesprek met een zware kabinetsdelegatie. Na afloop van dat gesprek zei LTO-voorman Sjaak van der Tak dat er "cruciale stappen zijn gezet"

Deze week duidelijkheid

Adema zei vandaag dat een landbouwakkoord het begin moet worden van een nieuwe samenwerking tussen de overheid en de agrarische sector. Hij wil dat er deze week duidelijkheid komt. Volgens hem wordt het spannend: "Het gaat om belangrijke zaken voor de natuur, de overheid, de ecologie, de boeren en de agrarische sector."

De minister benadrukte dat het akkoord ook gaat over het elkaar blijven informeren door overheid en agrarische sector en het gesprek aangaan. "Dat verliezen ze ook, als er geen akkoord komt."