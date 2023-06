Twee fabrieken Tata Steel per direct onder verscherpt toezicht

De twee kooksgasfabrieken van Tata Steel komen per direct onder verscherpt toezicht te staan. Dat schrijft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die ziet dat problemen bij de vervuilende installaties "zich opstapelen".

Zo is het aantal ongewone voorvallen afgelopen jaar bijna vervijfvoudigd. Het gaat om twee fabrieken in de IJmond die zo snel mogelijk aan milieueisen moeten voldoen met het oog op de gezondheid van de omwonenden.

Tata moet op korte termijn een verbeterplan opstellen en elke maand rapporteren over de voortgang. Bij onvoldoende verbetering zegt de omgevingsdienst extra maatregelen te zullen nemen.

In een kooksgasfabriek wordt steenkool ontdaan van gas. De omgevingsdienst heeft het in een brief over verouderde installaties. Met name over kooksgasfabriek 2 zijn al jaren klachten, onder meer over stankoverlast.

Voorvallen

De fabrieken werden in het verleden al extra gecontroleerd omdat Tata er niet in slaagde de stankoverlast te verminderen. Maar dat was geen officiële maatregel op basis van het milieurecht, zegt de omgevingsdienst. Dat is nu wel het geval.

Tata Steel is verplicht om voorvallen te melden die afwijken van het normale bedrijfsproces en die een nadelig gevolg kunnen hebben voor het milieu. Tussen juni 2022 en juni 2023 ontving de omgevingsdienst 1236 meldingen tegenover 268 meldingen in dezelfde periode een jaar eerder. Hiervoor kreeg Tata Steel eerder al een waarschuwing.

Tata Steel was niet meteen bereikbaar voor een reactie.