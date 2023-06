Russische piloot die crash met 41 doden veroorzaakte krijgt celstraf

Een Russische piloot heeft een gevangenisstraf van zes jaar gekregen voor een vliegtuigcrash waarbij 41 doden vielen. Het ongeluk gebeurde in 2019 bij een noodlanding op een vliegveld in Moskou. De gezagvoerder krijgt ook een vliegverbod van drie jaar.

Denis Evdokimov werd beschuldigd van het niet naleven van veiligheidsregels. Zo zou de Soechoj Superjet 100 bij de noodlanding door zijn toedoen over de landingsbaan zijn "gestuiterd". Daardoor zou het onderstel van het vliegtuig kapot zijn gegaan en er zou een brandstoflek zijn ontstaan.

Bliksem

Het vliegtuig vloog van Moskou naar Moermansk met 78 passagiers aan boord, toen het werd geraakt door bliksem. Dat gebeurde al na een half uur. het vliegtuig keerde daarom terug naar de hoofdstad. Toen de piloot een noodlanding wilde maken op de luchthaven Sjeremetjevo, vloog de achterkant van het vliegtuig in brand.

Van de 78 inzittenden hebben 37 het ongeluk overleefd. Zij konden via een glijbaan het vliegtuig verlaten.

Onduidelijk is of Evdokimov in hoger beroep gaat. Wel spreekt hij de beschuldigingen tegen, zo meldt een Russisch persbureau.