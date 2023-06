'Publiek geheim dat Courtois niet populairste speler binnen de spelersgroep is'

Heeft Thibaut Courtois afgelopen zaterdag tegen Oostenrijk zijn laatste interland gespeeld? Filip Joos, voetbalcommentator bij de VRT, denkt van niet. "Maar wel onder Domenico Tedesco, schat ik zo..." En dat zal een groot gemis zijn voor de Italiaans-Duitse trainer en de Belgische nationale ploeg, die sinds februari onder zijn leiding staat. Courtois is immers een doelman van wereldklasse. Dat bewees de twee meter lange 'Tarantula' ook weer in het EK-kwalificatieduel met de Oostenrijkers waarin hij op 1-1 een knappe redding in huis had en daarmee een punt redde voor de thuisploeg. Bovendien ook een sluitpost met een schat aan ervaring, opgedaan bij Chelsea, Atlético Madrid en sinds 2018 Real Madrid, maar zeker ook bij de Rode Duivels. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oostenrijk werd hij nog in het zonnetje gezet voor zijn honderdste interland, een mijlpaal die hij bereikte op het WK tegen Kroatië. Stukje stof Maar een stukje stof, zoals Joos het uitdrukt, is uitgegroeid tot ondubbelzinnige splijtzwam. Bij afwezigheid van de geblesseerde Kevin De Bruyne had Tedesco twee plaatsvervangende aanvoerders aangewezen: spits Romelu Lukaku zou tegen Oostenrijk de band om zijn arm dragen en drie dagen later Courtois in het uitduel met Estland.

Thibaut Courtois wordt geëerd vanwege zijn 100ste interland - AFP

Maar van dat laatste gaat het vanavond niet komen: na afloop van de wedstrijd van zaterdag in het Koning Boudewijnstadion kreeg de 31-jarige doelman het verbaal aan de stok met de bondscoach en een dag later was hij verdwenen. Naar huis. In zijn wiek geschoten vanwege de gang van zaken rond dat "stukje stof". Later wilde Courtois het doen geloven dat een knieblessure hem parten speelde en hij vroeg de bondscoach diezelfde reden, als leugentje om bestwil, naar buiten te brengen, maar die paste daarvoor. Andermaal tot onvrede van de doelman, die Tedesco verweet een privé-gesprek openbaar te hebben gemaakt. Spelen met degradanten Maar misschien nog wel kwalijker dan de strijd om het aanvoerderschap vindt Joos het gedrag van Courtois na afloop de wedstrijd tegen Oostenrijk. "Het is toen tot een woede-uitbarsting gekomen in de kleedkamer. Hij liet blijken dat het hem een doorn in het oog was dat hij moest spelen met een aantal degradanten in de ploeg. Waar die spelers gewoon bij zaten." Vier stuks stonden er in de basis, maar met name de vlak voor zijn neus in de verdedigingslinie geposteerde Wout Faes en Timothy Castagne, die met Leicester City uit de Premier League zijn gedegradeerd, moesten het ontgelden bij de zesvoudig landskampioen en voormalig winnaar van de Champions League.

Timothy Castagne - AFP

"Castagne staat in de belangstelling van Arsenal en Juventus", nuanceert Joos. "Geen sukkelaar dus. Maar wie afgelopen seizoen Leicester heeft zien spelen, weet dat deze spelers de moed nooit hebben laten zakken en hun ploegmaats nooit hebben laten vallen." "En dat doet onze nationale doelman nu wel. En dat ontgoochelt enorm. Lionel Messi was tijdens het WK ook niet te beroerd om samen te voetballen met Gonzalo Montiel, die bankzitter was bij Sevilla dat op dat moment nog tegen degradatie vocht. Diezelfde Montiel schoot in de finale in Qatar de beslissende strafschop binnen." Manier van handelen "Het is een publiek geheim dat Courtois niet de populairste speler is binnen de spelersgroep", zegt Sporza-analist Peter Vandenbempt. "Door deze manier van handelen en zijn uitspraken is die situatie niet verbeterd en zal de zin van Courtois om terug te keren misschien nog kleiner zijn.

Thibaut Courtois - Getty