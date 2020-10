Kapsalon Romy grote winnaar bij Gouden Kalveren, Buladó beste film

De familiefilm Kapsalon Romy is vanavond de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Gouden Kalveren, de grote prijs van de Nederlandse film, in Utrecht. De film van regisseur Mischa Kamp was vijf keer genomineerd en ontving in totaal vier prijzen. De belangrijkste prijs, die voor Beste Film, ging naar Buladó van regisseur Eché Janga..

Beppie Melissen en Noortje Herlaar ontvingen beiden een Kalf voor hun rol in Kapsalon Romy. Ook werd de film, over de relatie tussen een meisje en haar dementerende oma, onderscheiden voor Beste Regie en Beste Scenario.

De winnende film Buladó, met Everon Jackson Hooi, Felix de Rooy en Tiara Richards, gaat over een alleenstaande vader op Curaçao van wie het dochtertje contact wil leggen met de geest van haar overleden moeder.

Prijzen voor televisiedrama

De televisieserie Red Light, met Halina Reijn en Carice van Houten, werd uitgeroepen tot Beste Televisiedrama. Halina Reijn won voor haar hoofdrol in dezelfde serie ook een Kalf voor Beste Actrice Televisiedrama. De prijs in die categorie ging bij de mannen naar Ramsey Nasr voor de nog niet uitgezonden productie I.M., over Ischa Meijer.

Voor Reijn was het de eerste keer dat zij een Kalf uitgereikt kreeg, na twee eerdere nominaties.

Shahine El-Hamus won de prijs voor 'Beste Acteur' in De Belofte van Pisa.

Vanwege het coronavirus werd de 40e editie van het Nederlands Film Festival in versoberde versie gehouden. De uitreiking van de prijzen vond plaats in de Stadsschouwburg in Utrecht.