Commissie: ‘Europese investeringen in het buitenland vooraf doorlichten’

De Europese Unie moet in de toekomst veel beter kijken naar de risico's van investeringen vanuit en in het buitenland. Als het aan de Europese Commissie ligt moeten grote investeringen vooraf worden doorgelicht. Dat maakte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag bekend.

Het voorstel komt voort uit de vrees dat Europese kennis en producten door sommige landen tegen de EU kunnen worden gebruikt. Vooral als het gaat energiezekerheid, defensie, technologie en cybersecurity. "Europese producten en technologieën mogen niet door andere landen worden gebruikt voor militaire doeleinden", zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Hoewel China geen enkele keer wordt genoemd in het voorstel is het algemeen bekend dat de Commissie met dit voorstel de afhankelijkheid van landen als China en Rusland wil indammen. Tijdens de persconferentie noemde Von der Leyen China wel. "We kopen 90 procent van ons lithium van China. Het is verstandig lithium ook van andere landen te kopen."

Protectionistisch

Het voorstel van de Commissie wordt in Brussel vooral gezien als de start van een discussie over hoe Europese landen zich economisch weerbaarder kunnen maken tegen buitenlandse regimes. Heel wat landen vrezen dat de maatregelen te ver gaan en te protectionistisch worden. Ook Nederland is heel sceptisch.

De oorlog in Oekraïne en de verslechterde relatie met China hebben in Brussel de ogen geopend. Zo bleek de EU te afhankelijk van Russische energie. Het drastisch terugdringen van het gebruik van Russisch gas leidde vorige jaar tot een energiecrisis. Ook besloot Nederland onlangs op verzoek van de Verenigde Staten de export van chipmachines van ASML naar China te beperken.

De komende tijd zal er in Brussel flink over dit voorstel worden gediscussieerd. Dan moet blijken of het Europees Parlement en alle EU-landen het eens kunnen worden over dit voorstel.