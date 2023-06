Pakketbezorger wordt gestoken door wesp en ramt garage in Maassluis

Een pakketbezorger is gisteravond met zijn bestelbus tegen een garage gereden bij een woning in Maassluis. De chauffeur vertelde achteraf dat hij tijdens het rijden werd gestoken door een wesp en van schrik de macht over het stuur verloor, schrijft Rijnmond.

Hij ramde vervolgens met de rechterkant van zijn bus de garage. Hierdoor zijn bakstenen afgebroken en loopt er een lange scheur over een groot deel van de zijkant van de garage.

Bij de bestelbus is de airbag aan de bijrijderskant opengeklapt, maar de schade aan de bus lijkt mee te vallen. De pakketbezorger kwam met de schrik vrij.