Hoge Raad krijgt advies om veroordeling Thijs H. in stand te laten

De veroordeling van Thijs H. kan in stand blijven. Dat adviseert de procureur-generaal aan de Hoge Raad.

H. werd in maart door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. Het hof acht H. verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van een psychische stoornis. H. ging tegen deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad.

Volgens de procureur-generaal heeft H. ondanks zijn psychische stoornis planmatig en doelbewust gehandeld.

H. doodde in mei 2019 in Den Haag een vrouw van 56. Drie dagen later doodde hij een 63-jarige vrouw op de Brunsummerheide. Ook stak hij kort daarna een 68-jarige man dood. Eerder eiste het Openbaar Ministerie 30 jaar cel met tbs voor de driedubbele moord.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseerden H. volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren, omdat hij bij zijn daden in een psychose zou hebben verkeerd. Hij beweerde dat hij berichten en opdrachten in codetaal had gekregen om mensen te doden, daarom werd alleen tbs geadviseerd. Dat is ook de straf die H.'s advocaten voor ogen hadden.