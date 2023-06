Bijna hele kabinet bij herdenkingen slavernijverleden

Bijna alle ministers en staatssecretarissen zijn op 1 juli aanwezig bij de herdenkingen van het slavernijverleden. 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat in het Koninkrijk der Nederlanden officieel een eind kwam aan de slavernij. Die dag zijn er diverse plechtigheden in Nederland en in (voormalige) andere delen van het Koninkrijk.

Zoals al langer bekend zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij de nationale herdenking in Amsterdam. De koning zal dan het woord voeren en verwacht wordt dat hij, net als premier Rutte in december al deed, zijn excuses zal aanbieden voor het slavernijverleden. Ook Rutte is dan in Amsterdam, net als de ministers Kaag, Bruins Slot, Dijkgraaf en Weerwind.

Namens het kabinet is minister Ernst Kuipers op 1 juli bij de herdenking op Curaçao, minister Hugo de Jonge is op Bonaire en minister Wopke Hoekstra woont de plechtigheden in Suriname bij. Staatssecretaris Van Huffelen is 1 juli op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en haar collega Van der Burg vertegenwoordigt het kabinet op Aruba.

Die dag zijn er ook nog bijeenkomsten in veel andere steden en ook daarbij zijn ministers en staatssecretarissen aanwezig, net als bij diverse plechtigheden de dagen ervoor.