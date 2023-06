Parlement Estland stemt in met homohuwelijk

Het parlement van Estland heeft een wet aangenomen die het mogelijk maakt voor mensen van hetzelfde geslacht om te trouwen. Het is daarmee de eerste voormalige Sovjet-staat waar het homohuwelijk wordt ingevoerd.

De Estste premier Kaja Kallas zei dat het een moeilijke strijd was om zover te komen, "maar ook een noodzaak om het huwelijk en liefde te promoten. We hebben ons flink ontwikkeld in de afgelopen 30 jaar, sinds we ons bevrijdden van de Sovjet-bezetting."

De wet werd aangenomen met 55 voor-stemmen in het parlement met 101 leden, en werd vooral gesteund door liberale en sociaal-democratische partijen die deel uitmaken van de coalitie achter Kallas, na haar verkiezingswinst eerder dit jaar.

Estland telt zo'n 1,3 miljoen inwoners, van wie volgens opinie-onderzoek ongeveer 53 procent achter het homohuwelijk staat. Tien jaar geleden was dat nog 34 procent. Ongeveer een kwart van de inwoners is etnisch Russisch, en onder hen zijn de meeste tegenstanders van het homohuwelijk te vinden.

In de twee andere Baltische staten Litouwen en Letland zijn wetten voor het geregistreerd partnerschap in de maak, maar die zijn nog niet aangenomen door de parlementen in die landen.