Timber tijdens EK aanvoerder Jong Oranje: 'Wist het niet, maar geen verrassing'

Tijdens het EK maken we een Youtube-serie over Jong Oranje. Bekijk hieronder aflevering twee van Jong Oranje, klas van '23. Een fotoshoot met een hoofdrol voor Timber.

De wedstrijd tegen de Belgen is woensdag (18.00 uur) in Tbilisi. Gastland Georgië en Portugal zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.

"We zijn zelf ook een goed team, daar moeten we ons op focussen. Het EK winnen, daarvoor komen we", spreekt Timber vol vertrouwen. "We hebben vertrouwen in onszelf. We doen mee aan een toernooi en dat willen we winnen."