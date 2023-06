FIOD neemt 900.000 euro en 34 auto's in beslag in onderzoek naar btw-fraude

De financiële opsporingsdienst FIOD heeft vandaag veertien woningen en bedrijfspanden in Nederland doorzocht in het kader van een groot Europees onderzoek naar btw-fraude. Daarbij zijn 34 auto's en 900.000 euro in contanten in beslag genomen.

Volgens het Europese Openbaar Ministerie hebben internationale criminele organisaties met meer dan tienduizend auto's gesjoemeld, op meerdere manieren.

Zo kocht een Duits bedrijf auto's van een dealer en vroeg de btw terug van de overheid. De auto's werden vervolgens via handelaren in Hongarije en Italië opnieuw, met btw, doorverkocht. Maar in plaats van die btw terug te betalen, hielden ze die voor zichzelf en verdwenen ze van de radar. Door valse facturen op te maken, konden de kopers de auto's wel in andere landen registreren.

Andere criminele organisaties, die volgens de FIOD "raakvlakken" hebben met de activiteiten in Duitsland, Hongarije en Italië, pleegden omzetbelastingfraude in Nederland. Daarbij zouden autobedrijven btw-auto's (waarover nog btw moet worden betaald) transformeren naar marge-auto's (waarover de btw al is betaald). Hiervoor maakten de bedrijven valse facturen op.

Luxe auto's

Opsporingsdiensten uit zeven Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Portugal, deden afgelopen dagen 450 doorzoekingen. Daarbij zijn ook panden en luxe auto's in beslag genomen.

Het Europese OM publiceerde deze beelden van de inbeslaggenomen auto's: