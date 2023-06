Rolstoelbasketbalsters prolongeren op overtuigende wijze wereldtitel

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben hun wereldtitel geprolongeerd. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden gaf China in de finale in Dubai geen kans (57-34) en pakte zijn tweede WK-goud.

De Chinese vrouwen hadden in de groepsfase van het paralympisch toernooi in 2021 nog van Oranje gewonnen (45-38). Die nederlaag werd in de eindstrijd in Tokio direct rechtgezet (50-31) en leverde de Nederlandse vrouwen het begeerde goud op.

Ook in deze eindstrijd figureerde China, al kwam het in het tweede kwart nog even tot op drie punten. Nederland, dat ook de Europese titel in handen heeft, nam echter weer vlot afstand.

De 31-jarige Mariska Beijer en zeven jaar jongere Bo Kramer trokken het hele toernooi al de kar bij de titelverdediger en in de finale deden ze dat opnieuw. Beijer, die het WK afsloot als topscoorster, maakte 22 punten en Kramer kwam tot 18 punten.

Geen medaille voor de mannen

Eerder op de dag slaagden de Nederlandse mannen er niet in brons over te houden aan de mondiale titelstrijd. Na de nederlaag in de halve finales tegen de Verenigde Staten bleek Oranje ook niet opgewassen te zijn tegen Iran: 54-72.

