KNMI: zware onweersbuien op komst, code oranje voor groot deel Nederland

Het KNMI heeft code oranje gegeven voor gevaarlijk weer. Het weerinstituut waarschuwt voor stevige onweersbuien, die vanaf een uur of 15.00 vanaf het zuidwesten over het land trekken.

Ook kan het plaatselijk erg hard gaan regenen, met mogelijk hagelstenen tot twee centimeter. Verder kan de wind hierbij stevig uithalen. "Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van wateroverlast, grote hagelstenen, omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag", waarschuwt het KNMI.

Code oranje geldt voor alle provincies, behalve Noord-Holland, Groningen en Friesland, en duurt tot maximaal 21.00 uur vanavond. Voor de drie noordelijk provincies geldt code geel.

Grote impact

Volgens NOS-weerman Marco Verhoef kan het weer vanmiddag en vanavond plaatselijk voor overlast zorgen. "Lang niet iedereen zal er last van hebben. Mensen moeten het weer goed in de gaten houden. Ga er niet zomaar van uit dat het helemaal veilig en droog is."

Eerder had het KNMI al code geel uitgegeven vanwege de stevige onweerbuien die in aantocht zijn. Code oranje betekent dat 'er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is'.