Code oranje voor zwaar onweer, wateroverlast in Zeeland

Het KNMI heeft code oranje gegeven voor gevaarlijk weer. Het weerinstituut waarschuwt voor stevige onweersbuien. Ook kan het plaatselijk erg hard gaan regenen, met mogelijk hagelstenen tot twee centimeter. Sinds ongeveer 15.00 uur trekken de eerste buien over het land. Dit leidt in Zeeland tot regenoverlast, zoals in het centrum van Middelburg.

De verwachting is dat de buien vanaf het zuidwesten naar het noordoosten over het land trekken. De wind kan hierbij stevig uithalen, met windstoten tot 80 kilometer per uur. "Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van wateroverlast, grote hagelstenen, omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag", waarschuwt het KNMI.

Code oranje geldt voor alle provincies, behalve Noord-Holland, Groningen en Friesland, en duurt tot maximaal 21.00 uur vanavond. Voor de drie provincies geldt code geel. Grote impact Volgens NOS-weerman Marco Verhoef kan het weer vanmiddag en vanavond plaatselijk voor overlast zorgen. "Lang niet iedereen zal er last van hebben. Mensen moeten het weer goed in de gaten houden. Ga er niet zomaar van uit dat het helemaal veilig en droog is." Eerder had het KNMI al code geel uitgegeven vanwege de stevige onweerbuien die in aantocht zijn. Code oranje betekent dat 'er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is'.

De veiligheidsregio Zeeland adviseert mensen om bij naderend onweer met kans op bliksem naar binnen te gaan. Bliksem levert vooral gevaar op wanneer de tijd tussen de bliksemflits en donder minder dan tien seconden is, stelt de veiligheidsregio. "Een huis of gebouw is de veiligste plaats. Sluit altijd ramen en deuren", zegt woordvoerder Nick Leppers van de veiligheidsregio, die adviseert om tijdens een onweersbui geen bad of douche te nemen. "Bij een blikseminslag in huis baant de stroom zich een weg langs de leidingen." Afgesloten auto Als je buiten bent, schuil dan nooit onder bomen, masten of in de buurt van metalen afrastering. "Maak je zo klein mogelijk. Ga bijvoorbeeld op je hurken zitten. Blijf verder uit de buurt van open water. Een afgesloten auto is een veilige schuilplaats. Bij blikseminslag wordt de lading direct afgevoerd." Ook wordt geadviseerd om 112 alleen te bellen bij gevaarlijke situaties, zoals instortingsgevaar of een aanrijding. Bij minder acuut gevaar, zoals een boom die dreigt om te vallen op de openbare weg, kun je de brandweer bellen op 0900-0904. In andere gevallen, zoals bij een omgevallen boom in de berm of een verstopte riolering in de straat, moet je bij de gemeente zijn.