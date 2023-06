BBC legt wereldwijd netwerk bloot dat tegen betaling babyaapjes martelde en doodde

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het netwerk begon op YouTube voordat het overstapte naar afgeschermde groepen op Telegram, waar buitenstaanders moeilijk bij kunnen.

BBC-journalisten gingen undercover op Telegram en kregen zo toegang tot een chatgroep waarin honderden bezoekers hun fantasieën over extreme martelingen bespraken. Indonesiërs en mensen uit andere Aziatische landen kregen vervolgens de opdracht deze martelingen "naar wens" uit te voeren op baby's van makaken, een apensoort die in heel Zuidoost-Azië voorkomt.

De Martelkoning

Een van de distributeurs, de Amerikaan Mike McCartney, vertelde de BBC over zijn eerste bezoek aan de chatgroep. Hij kwam terecht in een gesprek over wat er in de opdracht voor de makers moest komen te staan. "Ze hielden een peiling. 'Moet er een hamer worden gebruikt? Een tang? Een schroevendraaier?'" Het resultaat was het "buitensporigste", dat hij ooit zag.

Uiteindelijk runde McCartney meerder chatgroepen waarin martelvideo's werden gedeeld. Hij hield er de bijnaam 'de Martelkoning' aan over.

Meneer Aap en Sadistisch

De BBC zegt ook de identiteit van twee andere hoofdrolspelers in de VS te hebben achterhaald: Stacey Storey uit de staat Alabama en een zekere "Meneer Aap" wiens naam de BBC om veiligheidsredenen geheim wil houden. Waarom die naam niet genoemd kan worden, staat er niet bij.

Meneer Aap bekende tegenover de BBC dat hij verantwoordelijk was voor de dood van vier aapjes en het extreem martelen van nog vele meer.

Op de telefoon van Stacey Storey, die de bijnaam "Sadistisch" had, vond de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst DHS bijna honderd martelvideo's en bewijzen dat er betaald was voor het maken van dit soort video's. Benaderd door de BBC zei ze dat haar telefoon was gehackt en weigerde ze op verdere vragen in te gaan.