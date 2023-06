Britse influencer Andrew Tate aangeklaagd voor mensenhandel en verkrachting

De Britse influencer en oud-kickbokser Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor verkrachting, mensenhandel en deelname aan de georganiseerde misdaad. Ook zijn broer Tristan en twee Roemeense vrouwen zijn aangeklaagd.

In de aanklacht die bij de rechtbank van Boekarest is ingediend staat dat de vier beklaagden sinds 2021 een criminele groep vormden. Ze zouden een netwerk hebben opgezet dat vrouwen ronselt en uitbuit. Zeven vrouwen zouden zijn gedwongen om pornografisch materiaal te maken. Andrew Tate zelf wordt verdacht van de verkrachting van een van de vrouwen.

Alle vier de verdachten ontkennen.

Verleid met beloftes over relatie of huwelijk

Tate werd in december 2022 opgepakt samen met zijn broer Tristan en twee Roemenen. Bij de aanhouding werd een huis van Tate in Boekarest doorzocht. Daar werden zes vrouwen gevonden die door de groep werden uitgebuit. Ze zouden hun verdachten hebben verleid met beloftes van een relatie of huwelijk, en ze daarna hebben gedwongen tot seksuele handelingen.

Een Roemeense rechter heeft nu 60 dagen de tijd om de dossiers in te zien. Daarna verschijnen de verdachten voor de rechter.

De broers Tate zaten sinds december 2022 in voorarrest, en kwamen in maart vrij na hun protest tegen het uitblijven van een aanklacht. Sindsdien hebben ze huisarrest in Roemenië.