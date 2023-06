Koning en koningin per trein aangekomen in Brussel voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aangekomen in Brussel voor een driedaags staatsbezoek aan België. Het koningspaar kwam rond 11.00 uur aan met de koninklijke trein op station Brussel-Zuid, waar ze werden opgewacht door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassadeur in België Hierna gingen ze per auto naar het Koninklijk Paleis, waar ze zijn ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde. Zo werd het koninklijk paar ontvangen:

Het is de eerste keer dat Willem-Alexander en Máxima een staatsbezoek brengen aan het buurland. Afgezien van het ceremoniële programma zal hun bezoek in het teken staan van economische samenwerking, sociale leefbaarheid en het tegengaan van klimaatverandering. Wandeling door Brussel Later vandaag staat er een ontmoeting met de Belgische premier Alexander de Croo op de agenda. Ook zullen de twee koningsparen een wandeling maken over de Grote Markt van Brussel, samen met de burgemeester van de Belgische hoofdstad. De dag wordt afgesloten met een diner in het Kasteel van Laken, waar het Belgische koninklijk paar woont. Morgen gaat het bezoek verder in onder meer Waterloo en Charleroi, waar een cultureel festival wordt gehouden met Belgische en Nederlandse stripkunstenaars. Donderdag brengen Filip, Mathilde, Willem-Alexander en Máxima een bezoek aan Leuven en Antwerpen.

Het bekende Brusselse monument Manneken Pis is oranje gekleurd voor het staatsbezoek - ANP

Tegelijk met het bezoek van de koning en koningin vinden er ook allerlei ontmoetingen plaats tussen Nederlandse en Belgische ministers en ondernemers uit beide landen. Zo wordt er gesproken over samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van klimaatneutraal bouwen en 'toekomstgerichte' land- en tuinbouw. Vandaag en donderdag wordt het staatsbezoek begeleid door minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Morgen is dat Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Trein met pensioen Het staatsbezoek aan België is de laatste gelegenheid dat het koninklijk paar gebruik maakt van de koninklijke trein. Na donderdag wordt de koninklijke wagon, die in gebruik was sinds het begin van de jaren 90, naar het Spoorwegmuseum in Utrecht gebracht.