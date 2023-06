Ziekenhuizen Sneek en Heerenveen dicht, Joure krijgt een nieuwe vestiging

In Friesland gaan twee ziekenhuizen op termijn dicht: het Antonius in Sneek en het Tjongerschans in Heerenveen.

Er komt één nieuw ziekenhuis voor terug, in Joure. De andere twee ziekenhuizen in Friesland - in Leeuwarden en Drachten - blijven wel open.

Het is al jaren de bedoeling om de gezondheidszorg in Friesland te concentreren door meer samen te werken. Op het gebied van acute zorg werken enkele ziekenhuizen al samen.

Bittere noodzaak

Volgens bestuurder Tjeerd Rijpma van Tjongerschans is er om verschillende redenen gekozen voor Joure. "We hebben gekeken naar het verzorgingsgebied en wat de beste aanrijtijden voor ambulances zijn."

"Als je diep in mijn hart kijkt, zou ik het liefst ons ziekenhuis behouden", zegt Anita Boreas van de medische staf in Sneek. "Het heeft grote gevolgen voor patiënten en medewerkers. Maar het kan niet anders, het personeelstekort is groot. Een kwart van de basisartsen wil er niet meer werken. Dat houden we niet niet vol", zegt Boreas tegen Omrop Fryslân.

Het nieuwe ziekenhuis kost in totaal 250 miljoen euro en zal ook patiënten uit Flevoland bedienen. De sluiting van de twee ziekenhuizen en de opening van het nieuwe ziekenhuis moeten in de komende tien jaar plaatsvinden.