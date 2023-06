Al 200 interlands (!) voor Ronaldo: 'Ik jaag geen records na, ze jagen mij na'

Cristiano Ronaldo speelt vanavond zijn tweehonderste interland. Gezien de overvolle voetbalkalender is dat aantal wedstrijden voor Portugal misschien wel het meest absurde record dat de aanvaller (38) in zijn bezit heeft. "Ik jaag geen records na, ze jagen mij na", zegt Ronaldo voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland van dinsdagavond. "Het zou geweldig zijn als ik een doelpunt kan maken." Dat deed hij tot dusver al 122 keer voor zijn land, ook al ongeëvenaard. Concurrentie op grote afstand "Ik ben blij omdat het onderdeel van mijn motivatie is om op het hoogste niveau te blijven te spelen met mijn ploeg", vervolgt Ronaldo. "Het is iets wat ik nooit had gedacht te bereiken." Ronaldo heeft nog niet laten doorschemeren dat het einde van zijn internationale carrière nadert, dus de vraag is of ooit iemand zijn statistieken zal overtreffen. Van zijn 'concurrenten' is keeper Gianluigi Buffon al vijf jaar niet meer opgeroepen, begint Luka Modric te twijfelen en is Lionel Messi al bezig met een afscheidstournee.

Ronaldo debuteerde op 20 augustus 2003 voor Portugal, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Kazachstan. Zijn huidige teamgenoot Antonio Silva was toen nog niet eens geboren. De naam Ronaldo was in die jaren nog onlosmakelijk verbonden met de gelijknamige Braziliaanse spits, makkelijk scorend voor onder meer PSV, Barcelona en Real Madrid en wereldkampioen in 1994 en 2002. Maar in 2004 begon het tijdperk van de Portugese Ronaldo pas echt, tijdens het EK in zijn eigen land.

Cristiano Ronaldo speelt dinsdagavond zijn 200ste interland. Intussen werd de aanvaller ook topscorer aller tijden van Portugal. - NOS

Portugal stelde met zijn verzameling oude vedetten flink teleur, waarna bondscoach Felipe Scolari de ploeg drastisch verjongde en de tiener zijn eerste goals zag maken in internationale dienst. Zo ook in de met 2-1 gewonnen halve finale tegen Nederland. Onder bondscoach Fernando Santos kende Ronaldo de grootste successen met Portugal, met EK-winst in 2016 en een gewonnen Nations League (tegen Nederland) drie jaar later.

2004: Cristiano Ronaldo bij de Portugese selectie - AFP

Diezelfde Santos was ook de eerste die aan Ronaldo durfde te twijfelen, door hem tijdens het afgelopen wereldkampioenschap een paar keer te passeren. De uitschakeling tegen Marokko kostte Santos zijn baan. Zijn opvolger Roberto Martínez heeft de aanvoerder zijn plek weer teruggegeven, ook al speelt Ronaldo nu voor het geld in Saudi-Arabië. "Ik zal nooit stoppen met naar het Portugese elftal te komen", zegt de spits op zijn beurt. Opvallend is dat ook zijn maatje Pepe (40 jaar, 133 interlands) nog deel uitmaakt van de ploeg. Samen met Ronaldo won hij ook dertien prijzen met Real Madrid, waaronder drie keer de Champions League.

Ronaldo na de EK-winst in 2016, met links naast hem verdediger Pepe - ANP