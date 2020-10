Heerenveen komt goed weg met gelijkspel bij Utrecht

FC Utrecht en sc Heerenveen zijn na vrijdagavond nog altijd ongeslagen in de eredivisie. In Utrecht kwamen de Friezen (drie overwinningen) en de Utrechters (zege en gelijkspel) niet verder dan 1-1. Een uitslag waar vooral Heerenveen niet over mocht klagen.

Heerenveen, dat in drie duels tot nu toe telkens de drie punten pakte, kwam al vroeg op voorsprong in Utrecht. Na een diepe bal van Rodney Kongolo ging Henk Veerman het sprintduel aan met Tommy St. Jago. Met zijn uitschuifbenen was hij de jonge Utrechter te snel af waarna hij de bal hard langs doelman Maarten Paes schoot.

Heerenveen drukte door en was kort na de 0-1 dicht bij de 0-2 via Joey Veerman. De middenvelder knalde echter hard op de lat.