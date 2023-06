Inval politie bij hoofdkantoor Olympische Spelen Parijs vanwege vermoedelijke corruptie

Volgende Franse sportkrant l'Equipe is de inval een gevolg van een rapport uit 2021. Toen schreef het Franse anti-corruptiebureau AFA dat er risico's op belangenverstrengeling waren.

Meerdere problemen

De aanloop naar de Spelen in Parijs wordt geplaagd door problemen. Vorige week stapte de veiligheidscoördinator op wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag. Ook is het onduidelijk of de gewenste uitbreiding van de metrolijnen op tijd klaar is. Op sportief vlak ligt de eventuele deelname van Rusland en Belarus nog steeds gevoelig.

En alsof het nog niet genoeg is zit ook het Franse Olympisch Comité zonder voorzitter. Brigitte Henriques moest vorige maand het veld ruimen na een langdurige ruzie met voormalig secretaris-generaal Didier Seminet.