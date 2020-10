Grote lading coke onderschept in haven Rotterdam, foto Escobar op verpakking

Vandaag werden nog eens twee partijen drugs gevonden. Een partij van 420 kilo cocaïne zat verstopt tussen papier in een container uit Chili. In een container met rozijnen ontdekte de douane nog eens 531 kilo harddrugs.

Alle drie de ladingen waren bestemd voor bedrijven buiten Nederland, die vermoedelijk niets met de smokkel te maken hebben. De douane, de FIOD, de zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie doen verder onderzoek naar de praktijken. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Er zijn voor zover bekend nog geen verdachten aangehouden.

Vorig jaar werd in de Rotterdamse haven in totaal 33.732 kilo coke in beslag genomen door de autoriteiten. Dat was bijna een verdubbeling in vergelijking met 2018, toen er 18.947 kilo in de haven werd onderschept.