Toptennisster Kontaveit (27) stopt noodgedwongen: 'Onmogelijk topsport te bedrijven'

Toptennisster Anett Kontaveit (27) zet noodgedwongen een punt achter haar carrière. Wimbledon wordt volgende maand haar laatste toernooi.

Een jaar geleden was Kontaveit nog tweede op de wereldranglijst, maar beter dan dat zou het door een chronische rugblessure nooit meer worden. De Estse speelde sinds oktober nog maar elf partijen in het circuit.

"Vandaag maak ik het einde van mijn carrière bekend", zegt Kontaveit op Instagram. "Na diverse doktersbezoeken is mij verteld dat een deel van mijn onderrug niet goed functioneert. Daardoor is het onmogelijk om een volledig trainingsprogramma te draaien en topsport te bedrijven."

De eerste in Rosmalen

Kontaveit stond in zeventien WTA-finales en won er zes, haar eerste in Rosmalen in 2017.

Haar beste prestatie op een grandslamtoernooi was de kwartfinale op de Australian Open in 2020. Kontaveit is inmiddels afgezakt naar de 79ste plek op de wereldranglijst, maar is daardoor nog wel rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon. Dat begint op maandag 3 juli.