Van de Looi hakt knoop door: 'Niet Scherpen, maar Verbruggen eerste keeper Jong Oranje'

Bart Verbruggen zal het doel van Jong Oranje verdedigen tijdens het Europees kampioenschap in Georgië, dat morgen begint. Hoewel Vitesse-doelman Kjell Scherpen alle kwalificatieduels speelde krijgt de doelman van Anderlecht het vertrouwen van bondscoach Erwin van de Looi. "Het was een hele lastige beslissing", legt Van de Looi uit. "Kjell heeft het in de kwalificatie gewoon heel goed gedaan en ook ons overeind gehouden met cruciale reddingen. Bart heeft het de laatste maanden gewoon uitstekend gedaan. Goede ontwikkeling doorgemaakt en hij heeft kwaliteiten die bij onze speelstijl passen. Het is een keuze tussen goed en beter." Eerste keeper Anderlecht De 20-jarige Verbruggen brak afgelopen seizoen bij Anderlecht door en maakte daar gelijk indruk. Nadat hij in december de kans kreeg onder de lat, verdween hij niet meer uit de basis. Verbruggen wekte zo de interesse van meerdere buitenlandse clubs. Onder meer Manchester United en Burnley zouden geïnformeerd hebben bij Anderlecht om de doelman over te nemen. Brighton & Hove Albion lijkt de strijd om de handtekening echter te gaan winnen. De nummer zes van de Premier League wil twintig miljoen euro betalen. Het zou Verbruggen de duurste doelman uit de Belgische competitie ooit maken.

Bart Verbruggen tijdens het mediamoment van Jong Oranje - ANP

Verbruggen speelde in de jeugd van NAC Breda. In 2020 verhuisde hij voor zo'n 300.00 euro naar Anderlecht. Hij begon als derde keeper bij Anderlecht, maar maakte in mei 2021 zijn debuut in het eerste elftal van de Belgische club. Exit trainingskamp In maart van dit jaar werd hij geselecteerd voor Oranje door bondscoach Ronald Koeman. Hij moest alleen het trainingskamp met enkele ploeggenoten voortijdig verlaten met een virusinfectie. Jong Oranje begint morgen aan het EK met de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van België. Later treft de ploeg ook Jong Portugal en gastheer Jong Georgië in de groepsfase.