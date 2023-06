Netbeheerder Tennet waarschuwt voor ondoordacht plaatsen van batterijparken

Netbeheerder Tennet waarschuwt dat batterijparken niet lukraak in Nederland moeten worden aangelegd. Er zijn allerlei plannen voor aanleg van die parken, bedoeld voor de opslag van duurzame energie, maar lang niet in elke provincie is er evenveel behoefte aan.

De batterijparken worden aangelegd om stroom uit wind- en zonne-energie op te slaan voor momenten waarop de zon niet schijnt en de wind minder waait.

Volgens het bedrijf zijn die batterijparken hard nodig voor de energietransitie, maar is het niet de bedoeling dat de parken ondoordacht en overhaast worden aangelegd. De netbeheerder wijst erop dat in het verleden zonneparken zijn geplaatst zonder dat daarbij werd gekeken of er in die regio wel behoefte was aan de stroom die door de parken wordt opgewekt.

Ondernemers met plannen

Om te voorkomen dat er lukraak batterijparken worden geplaatst, heeft Tennet een overzicht gemaakt van plekken waar er veel behoefte is.

Daaruit blijkt dat voor in Groningen, Flevoland en Noord-Brabant batterijparken nodig zijn. In de Randstad, Drenthe en Overijssel zijn ze het minst nodig.

Volgens Tennet hebben bestuurders veel behoefte aan zo'n overzicht. "We worden regelmatig gebeld door gemeentes of provincies die een ondernemer gesproken hebben met plannen voor een groot batterijenpark", zegt Mike ten Wolde van Tennet. "Ze vragen ons dan in hoeverre dat een goed plan is."