Bewoners zorginstelling Groesbeek uit woning gehaald vanwege brand

In Groesbeek heeft vannacht brand gewoed in een zorginstelling waar mensen onder begeleiding wonen. Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn alle dertig bewoners en hun begeleiders veilig opgevangen in een zaal op het terrein.

De brand ontstond rond 01.00 uur in een wasruimte op de tweede verdieping. De schade aan de wasruimte is volgens de brandweer aanzienlijk, verder is er veel roet- en rookschade.

Om alle brandhaarden te kunnen vinden, heeft de brandweer delen van het dak verwijderd. Ook werd een ruit ingeslagen en werden enkele deuren geforceerd.

Volgens Omroep Gelderland is niet bekend wanneer de bewoners van instelling Onder de Bomen weer terug naar huis kunnen.