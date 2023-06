Medewerkster supermarkt doodgestoken in Den Haag, man (56) aangehouden

Bij een steekincident in Den Haag is een medewerkster van een supermarkt om het leven gekomen, meldt de politie. Het gebeurde vanochtend rond 07.00 uur in een vestiging van Albert Heijn aan de Turfmarkt, in het centrum van de stad. Een man van 56 is opgepakt.

Iets na openingstijd van de supermarkt werd de medewerkster neergestoken in de winkel. De dader liep recht op het slachtoffer af en stak haar neer, meldt een woordvoerder van de politie. Die verdachte werd kort daarna aangehouden op straat. Over de toedracht is nog niets bekend.

De straat voor de supermarkt is afgezet, en er zijn zwarte schermen geplaatst. Ook in de winkel zijn delen afgezet met linten. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder meerdere ambulances. Op de Schedeldoekshaven, vlak bij de Turfmarkt, is ook een stuk afgezet met zwarte schermen. Daar werd de verdachte aangehouden.

Gillend naar buiten

Geschokte medewerkers worden opgevangen in het gebouw van de Universiteit Leiden naast de winkel. Tijdens het steekincident was de winkel nog vrij leeg, vooral collega's van het slachtoffer waren getuige.

"De meiden van de Albert Heijn kwamen gillend naar buiten", zo vertelt een medewerker van een bakkerszaak tegenover de supermarkt aan AD. "Wij openen eigenlijk een half uur later maar hebben snel de deuren geopend en iedereen naar binnen gehaald." Een ooggetuige op straat zegt dat hij een "een donkere man in een zwart trainingspak met een capuchon op" naar buiten zag lopen. "Hij had allemaal bloed aan zijn handen. Hij keek een beetje raar uit z'n ogen, niet helemaal helder."