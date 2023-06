Dode door steekpartij in supermarkt Den Haag

Bij een steekincident in een supermarkt in Den Haag is een persoon om het leven gekomen, meldt de politie. Het gebeurde vanochtend rond 07.00 uur in een vestiging van Albert Heijn aan de Turfmarkt, in het centrum van de stad. Kort daarna werd een verdachte aangehouden.

Over de toedracht van het steekincident en de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekend. Volgens Omroep West is het dodelijke slachtoffer een medewerker van de supermarkt, en raakte bij het incident ook een agent gewond. De politie kan dit niet bevestigen.

De straat is afgezet, en zijn er zwarte schermen geplaatst. Ook in de winkel zijn delen afgezet met linten. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse, waaronder meerdere ambulances. Ook de traumahelikopter is opgeroepen, maar die is weer omgekeerd.