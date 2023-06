In Van Vleutens 'magische plek' in Italiaanse Alpen staat op het asfalt: 'Vollering!'

Schaatser Shani Davis had een foto van Erben Wennemars op de deur van zijn koelkast hangen. Basketballegende Michael Jordan koos elke wedstrijd een persoonlijke vijand uit, om het beste uit zichzelf te halen: "Let's make it personal." Annemiek van Vleuten heeft dat allemaal niet nodig. Geef haar een slaapplek in de bergen en de rest komt vanzelf. "Die motivatie komt altijd echt uit mezelf. Ik wil het beste uit mezelf halen."

Nog een keer de NK, nog een keer de Giro, nog een keer de Tour en nog een keer de WK. Ook in haar laatste profjaar bereidt Annemiek van Vleuten zich in Livigno voor op haar belangrijkste doelen. - NOS

Al tien jaar is Van Vleuten kind aan huis in Hotel Interalpen, een klein klimmetje boven skidorp Livigno dat op ruim 1.800 meter boven zeeniveau ligt. Bij het ontbijt krijgt ze automatisch een schaaltje aardbeien, naast haar broodje en haar koffie. "Ik heb hier denk ik al 300 nachten geslapen", vertelt ze. "Voor mij is het een magical place. Er gebeurde hier altijd iets bijzonders. Ik heb al mijn grote wedstrijden hier voorbereid en kwam altijd goed terug." Zweten in de kelder In het familiehotel heeft ze zelfs de sleutels tot de kelder. Daar staat namelijk de kleine sauna, waar ze in 2021 trainde voor de olympische tijdrit in het hete en vochtige Japan. Twee jaar later past de tijdritfiets nog steeds, al kan er geen muisje meer bij. "Hier lag ik op de tijdritfiets, twaalf sessies van 45 minuten. Dan gooide ik wat water erop en dan lekker stomen en zweten. De mensen van het hotel dachten: 'Waar is zij mee bezig?' Maar meestal was ik zo'n twee à drie liter lichter als ik eruit kwam. En ik kwam met een gouden medaille terug."

In haar laatste seizoen is ze terug in de Italiaanse Alpen, in voorbereiding op de Giro d'Italia, de Tour de France en aansluitend het WK in Glasgow. En dan komt het goed uit dat befaamde beklimmingen als de Gavia, de Stelvio en de Mortirolo om de hoek liggen. Na dertien jaar kent Van Vleuten elk centimetertje asfalt. Om elke bocht ligt een herinnering. Zoals die aan de Torri di Fraele, haar favoriete trainingsklim. In de Giro van 2011 reed ze daar voor het eerst naar boven. "Het was een regenachtige dag en we reden op een soort gravel naar de finish. In de resultaten zag ik later dat Anna van der Breggen en ik beiden op 20 minuten van de winnaar waren gefinisht." Lachend steekt ze een Italiaans cakeje in haar mond. "Tijden kunnen veranderen."

Annemiek van Vleuten kijkt kritisch naar het aanbod van een Italiaanse pasticceria. - NOS

In 2019 besliste ze juist op deze 'spaghettiklim' de Giro in haar voordeel. "We zouden eigenlijk finishen op de Gavia, maar die was vol met sneeuw. Dus toen werd het deze. Maar deze klim is maar twintig minuten en dus moest ik van onderaf aangaan." Met het uithoudingsvermogen zit het wel goed, want tijdens de klim heeft ze adem over om herinneringen op te halen. Een goed teken, na een tegenvallend voorjaar. Nog een keer had ze extra getraind op explosiviteit, maar juist in de voorjaarsklassiekers kwam ze er niet aan te pas, "Dat heeft niet helemaal gewerkt", concludeert Van Vleuten nuchter. "Maar voor de Tour en de Giro heb ik dat ook minder nodig. Nu gaat het meer om inhoud. En ik probeer te profiteren van trainen op hoogte en zo mijn capaciteit te vergroten. Want dat ga ik nodig hebben op de Tourmalet en in de tijdrit."

'Ik ga het zeker missen' Volgende week begint het laatste blok in de roemrijke loopbaan van de inmiddels 40-jarige kampioene. Ze begint met de Nederlandse kampioenschappen, waarna de Giro Donne (30 juni - 9 juli) en de Tour de France Femmes (23 juli - 30 juli). Op 13 juni verdedigt ze haar wereldtitel op de weg bij de WK in Glasgow. Haar laatste wedstrijd is waarschijnlijk de Simac Ladies Tour, al is dat nog niet zeker. Gaat ze het missen? "Ja, ik ga het zeker missen. En ik weet zeker dat er wel wat traantjes gaan vloeien als het zover is". Voor het eerst in lange tijd start Van Vleuten niet als favoriete aan de belangrijkste grote rondes van het jaar. Hoewel, alleen in de Vuelta slaagde ze erin om Demi Vollering te verslaan. Op hangen en wurgen, weliswaar. Bekijk hieronder de zinderende ontknoping van de Vuelta a España.

Bekijk de finish van de slotetappe van de Vuelta Femenina. - NOS