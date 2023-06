Onderzoeksrechter omkoopschandaal Europees Parlement vertrekt

De leider van het onderzoek naar omkoping in het Europees Parlement vertrekt. De Belgische justitie meldt dat onderzoeksrechter Michel Claise zich terugtrekt om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Details over waarom de positie van Claise onhoudbaar zou zijn geeft een woordvoerder niet. In een persbericht wordt alleen gesproken van "een aantal elementen die de objectieve leiding van het onderzoek in vraag zouden kunnen stellen".

"Als voorzorgsmaatregel en teneinde het gerecht toe te staan haar werk in alle sereniteit voort te zetten, is er een noodzakelijke scheiding nodig tussen het privé en familiaal leven en de professionele verantwoordelijkheden." In het belang van het onderzoek wordt er geen verdere toelichting gegeven.

Begin dit jaar was er ook al een wrakingsverzoek ingediend tegen Claise. De advocaat van de verdachten vond dat de rechter zich vooringenomen had uitgelaten over de mogelijke betrokkenheid van verdachten. Het verzoek werd toen afgewezen door het hof van beroep.

Steekpenningen van Qatar

De zaak kwam in december aan het licht toen de politie op meerdere plekken in België invallen deed. Daarbij werd in totaal aan circa een miljoen euro in contanten in beslag genomen. Meerdere verdachten werden opgepakt, onder wie de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, haar partner en vader en voormalig Europarlementariër Pier Antonio Panzeri.

De verdachten zouden van Qatar en Marokko steekpenningen hebben aangenomen om besluitvorming van de Europese Unie te beïnvloeden. Meerdere betrokkenen zouden al deels bekentenissen hebben afgelegd in de zaak.

Toevallig werd gisteren een andere verdachte in de zaak gevangengezet in België, de Italiaanse Europarlementariër Andrea Cozzolino. Na zich enkele maanden onder huisarrest te hebben verzet tegen overlevering aan België, kwam hij volgens zijn advocaat nu vrijwillig naar België om vragen van de onderzoekers te beantwoorden.

Cozzolino zegt onschuldig te zijn. Volgens hem zijn de verdenkingen tegen hem alleen ontstaan omdat een voormalige medewerker van Panzeri ook voor hem gewerkt heeft.