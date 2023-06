Ruim 12.000 euro ingezameld voor gezin verdronken Afghaans kind

Een benefietactie voor het gezin van de jongen die zaterdag verdronk in een recreatieplas bij Sneek heeft in een dag ruim 12.000 euro opgehaald. Dat is ruim het dubbele van het streefbedrag van 5200 euro dat de initiatiefnemers wilden inzamelen.

De 9-jarige Arash verdronk zaterdag op De Potten, een plas in de buurt van het Snekermeer. Hij werd levenloos aangetroffen na een korte zoekactie door de hulpdiensten en recreanten.

De jongen was vorig jaar met zijn vader, moeder, broertje en zusje naar Nederland gevlucht vanuit Afghanistan. Omdat zijn vader werkte voor de internationale strijdkrachten moest hij het land verlaten toen de Taliban de macht heroverden. Het gezin woont zo'n drie maanden in Sneek.

'In een oogwenk verdwenen'

De vader vertelt tegen de Leeuwarder Courant dat de jongen dit weekend graag een dagje uit wilde naar het water. "Ik keek naar hem terwijl hij aan het spelen was met zijn zusje en broertje en enkele kinderen, en in een oogwenk was Arash uit mijn zicht." De jongen kreeg zwemlessen, maar had nog niet genoeg geleerd om zichzelf te kunnen redden.

Buurbewoners hebben de inzamelingsactie opgezet om de begrafenis van de Arash te kunnen betalen. Het gezin was volgens hen niet verzekerd en heeft daar dus geen geld voor.

Vorig week haalde een andere inzamelingsactie ruim 27.000 euro op voor het gezin van de 6-jarige Abdyrahman uit Turkmenistan. Hij verdronk vorige week in een meertje bij de plaats Lith. Zijn lichaam werd na een dag zoeken gevonden.