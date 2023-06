20 mensen opgepakt voor aanval op school Uganda, onder wie directeur

In Uganda zijn twintig mensen gearresteerd vanwege hun mogelijke rol in het bloedbad op een middelbare school vorige week. Een van de arrestanten is de directeur van de school. Waarvan die wordt verdacht is niet bekend.

Het dodental van de aanval op de private school, niet ver van de grens met de Democratische Republiek Congo, is opgelopen tot 42. De meeste slachtoffers zijn leerlingen. Het jongste slachtoffer was 12 jaar, het oudste slachtoffer 95.

Volgens de Ugandese politie liggen er nog zes mensen gewond in het ziekenhuis. Veel van de slachtoffers zijn de afgelopen dag begraven.

Brand en machetes

Bij de aanval op de school werden ook leerlingen ontvoerd. Hoeveel precies is nog altijd niet duidelijk, Een politiewoordvoerder heeft het over vijf tot zeven.

De aanslag werd gepleegd door de Islamitische terreurorganisatie ADF, de Allied Democratic Forces. Die groep heeft banden met IS. Een groep jongens werd in een slaapzaal opgesloten voordat die in brand werd gestoken. Daarna werden meisjes in hun slaapzaal met machetes toegetakeld.