Zoektocht naar duikboot die bij Titanic verdween: 'Voor 96 uur zuurstof'

De Amerikaanse en Canadese kustwacht zijn met vliegtuigen, schepen en sonarboeien op zoek naar het duikbootje dat vermist raakte op weg naar de Titanic. Het contact met de duikboot werd zondagmiddag verbroken, anderhalf uur na het begin van de reis.

In een eerste update over de zoekactie zei admiraal John Mauger van de Amerikaanse kustwacht dat er zowel aan de oppervlakte als onder water wordt gezocht naar de duikboot. Vier vliegtuigen speuren de zee af, waaronder een Canadees toestel dat gespecialiseerd is in het vinden van duikboten.

Daarnaast zijn er sonarboeien uitgezet om onder water sporen van het vaartuig op te pikken. Ook is schepen in de buurt gevraagd hun koers te verleggen om mee te helpen met de zoektocht. De kustwacht is ook van plan zelf nog schepen uit te laten varen.

Zoektocht bemoeilijkt

Het wrak van de Titanic ligt op zo'n 600 kilometer uit de kust van Canada, op een diepte van bijna 4 kilometer. Dat bemoeilijkt de zoektocht.

"Het is een verafgelegen gebied en dus is de zoektocht een uitdaging", lichtte Mauger toe. "We zetten alle beschikbare middelen in om de duikboot te vinden en de mensen te redden."

Mauger voegde toe dat volgens het bedrijf achter de Titanic-tripjes de duikboot voor 96 uur aan zuurstof bij zich heeft. Dat zou betekenen dat de opvarenden nog voldoende lucht hebben voor iets minder dan drie dagen onder water.

Miljardair aan boord

Aan boord van het vaartuig ter grootte van een kleine vrachtwagen zijn vijf mensen: een bestuurder en vier passagiers. Details over de inzittenden kon de kustwacht nog niet verstrekken, omdat hun families nog officieel op de hoogte moeten worden gebracht.

Een van de opvarenden is de Britse Hamish Harding, bevestigt zijn familie. De zakenman had zondag op Facebook geschreven dat hij de duik zou maken. Hij schreef toen dat het waarschijnlijk de enige duik van dit seizoen zou worden, vanwege ongunstige weersomstandigheden.