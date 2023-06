1,5 miljard dollar aan humanitaire steun toegezegd bij conferentie voor Sudan

Bij een internationale conferentie in Genève hebben landen voor 1,5 miljard dollar aan humanitaire steun toegezegd aan het door conflict geteisterde Sudan. Duitsland maakt 218 miljoen dollar vrij en de Verenigde Staten zegden voor 171 miljoen dollar aan hulp toe.

De conferentie was georganiseerd door de Verenigde Naties, Duitsland, Saudi-Arabië, Qatar en Egypte. VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths hamerde erop dat de aanhoudende humanitaire crisis in het land vraagt om structurele financiële steun. Eerder stelden de VN dat dit jaar 3 miljard dollar nodig is om vluchtelingen in het land te helpen.

In Sudan woedt momenteel een zware strijd tussen twee rivaliserende groepen. Het regeringsleger is in gevecht met de paramilitaire groep Rapid Support Forces.

Miljoenen ontheemd

In hoofdstad Khartoem worden sinds half april geregeld luchtaanvallen en beschietingen uitgevoerd. Sinds mei is ook het geweld in de westelijke regio Darfur opgelaaid. Bij de geweldsuitbarsting zijn naar schatting 3000 mensen omgekomen, daarnaast zijn 2,2 miljoen anderen ontheemd geraakt.

De VN-vluchtelingenorganisatie waarschuwde eerder dat er inmiddels ook volop geplunderd wordt in de regio Darfur en dat vrouwen er geregeld slachtoffer worden van seksueel geweld.

Sinds afgelopen zondag geldt een 72 uur durend staakt-het-vuren, waardoor gewonde militairen naar het ziekenhuis gebracht konden worden, aldus het Rode Kruis. De Verenigde Staten en Saudi-Arabië probeerden vandaag opnieuw te bemiddelen tussen de strijdende partijen.