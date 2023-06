Britse Lagerhuis stemt in met partygate-rapport, Johnson in de ban

Het Britse parlement lijkt oud-premier Johnson definitief te hebben laten vallen. Het Lagerhuis ging vanavond in grote meerderheid akkoord met een speciaal rapport dat stelt dat Johnson het parlement meermaals heeft misleid over een reeks lockdownfeestjes.

Het rapport was opgesteld naar aanleiding van partygate, het schandaal dat draaide om feestjes in onder meer de ambtswoning tijdens Johnsons premierschap.

Een overgrote meerderheid van de Lagerhuisleden steunde de bevindingen van de speciale onderzoekscommissie: 354 leden stemden voor, 7 waren tegen. Dat betekent dat ook leden van Johnsons eigen partij, de Conservatieven, zich bijna voltallig achter het rapport hebben geschaard.

Opgestapt

Dat het Lagerhuis akkoord is betekent onder meer dat Johnson niet meer welkom is in de House of Commons. Tien dagen geleden gaf hij zijn zetel al op nadat hij inzage in het rapport had gekregen.

Een speciale regeling voor oud-parlementariërs had het voor hem nog mogelijk gemaakt om toegang te houden tot de parlementsgebouwen. Dat privilege is bij Johnson nu dus ingetrokken.