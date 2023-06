Brits Lagerhuis stemt in met partygate-rapport, Johnson in de ban

Het Britse parlement lijkt oud-premier Johnson definitief te hebben laten vallen. Het Lagerhuis ging vanavond in grote meerderheid akkoord met een speciaal rapport dat stelt dat Johnson het parlement meermaals heeft misleid over een reeks lockdownfeestjes.

Het rapport was opgesteld naar aanleiding van partygate, het schandaal dat draaide om feestjes in onder meer de ambtswoning tijdens Johnsons premierschap.

Een overgrote meerderheid van de Lagerhuisleden steunde de bevindingen van de speciale onderzoekscommissie: 354 leden stemden voor, 7 waren tegen. Dat betekent dat ook leden van Johnsons eigen partij, de Conservatieven, zich achter het rapport hebben geschaard. Anderen onthielden zich van stemming, zoals premier Sunak, die zei andere verplichtingen te hebben.

Consequenties

Johnsons voorganger Theresa May benadrukte dat zij voor een tik op de vingers was. "Het is belangrijk burgers te laten zien dat er niet een regel is voor hen en een andere voor ons."

Voorzitter Pernny Mordaunt van het Lagerhuis, ook een partijgenoot, vond ook dat het gedrag van Johnson consequenties moest hebben. "Dit is belangrijk omdat het vertrouwen in instituties belangrijk is. Het respect en vertrouwen dat erin wordt gesteld is belangrijk."

Opgestapt

Dat het Lagerhuis akkoord is betekent onder meer dat Johnson niet meer welkom is in de House of Commons. Oud-parlementariërs houden dankzij een speciale regeling toegang tot de parlementsgebouwen, maar dat privilege is bij Johnson nu dus ingetrokken.

Johnson zelf had tien dagen geleden zijn zetel al opgegeven nadat hij inzage in het rapport had gekregen. Hij noemde het rapport gestoord, sprak van een heksenjacht en herhaalde dat hij het parlement nooit had voorgelogen.

De commissie, bestaande uit vier Conservatieven en drie oppositieleden, concludeerde dat de overtredingen van Johnson zo ongehoord waren, dat een schorsing van 90 dagen gerechtvaardigd was, de langst ooit. De premier had eerder al een boete gekregen vanwege een verjaardagsfeestje in zijn ambtswoning tijdens een lockdown.

Onzeker toekomst

Hoewel de berisping van Johnson zeker een gevoelige tik is voor de oud-premier, durft niemand in het Verenigd Koninkrijk een comeback volledig uit te sluiten. Formeel is het voor hem nog altijd mogelijk een nieuwe gooi te doen naar een zetel.

Johnson zelf liet in ieder geval doorschemeren een terugkeer in het parlement niet uit te sluiten: bij de aankondiging van zijn vertrek sprak hij dat het gold "voor dit moment". Hij heeft in ieder geval voorlopig wel een nieuwe baan, als columnist bij de Daily Mail. Ook verdient hij goed in het wereldwijde lezingencircuit.

Een comeback zal in ieder geval niet mogelijk zijn bij de ingelaste verkiezingen die op 20 juli worden gehouden om zijn vrijgekomen zetel te vullen: zijn partij heeft een andere kandidaat op het stembiljet gezet, plaatselijk raadslid.