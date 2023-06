Streep door bijeenkomst Iraanse oppositie in Parijs om veiligheidsrisico's

De autoriteiten in Frankrijk hebben een streep gezet door de jaarlijkse betoging die de officieuze oppositie van Iran in juli in de Franse hoofdstad wilde houden. De National Council of Resistance of Iran (NCRI) is in Parijs gevestigd en had op 1 juli aandacht onder meer aandacht willen vragen voor de mensenrechtensituatie in Iran.

De betoging zou volgens de Parijse politie "zeer grote veiligheidsrisico's" met zich meebrengen. Dat staat te lezen in een brief van de politie aan de organisatoren, die is ingezien door persbureau Reuters. Het besluit komt ruim een week nadat de Franse president Macron en de Iraanse president Raisi met elkaar contact hebben gehad. Volgens Reuters belden de twee zo'n anderhalf uur met elkaar.

De politie in Parijs heeft aan Reuters bevestigd dat de bijeenkomst gezien de "geopolitieke context" dit jaar verboden is. "Vanwege de veiligheidsrisico's kan de jaarlijkse bijeenkomst niet doorgaan", staat er geschreven, een verwijzing naar de grote demonstraties in Iran vorig jaar. Afgelopen februari trok een bijeenkomst van de NCRI nog duizenden sympathisanten naar het centrum van de hoofdstad.

Volgens de politie is er sprake van een terreurdreiging en kan de veiligheid van kopstukken binnen de oppositie niet worden gegarandeerd. Bij eerdere bijeenkomsten van de NCRI in Parijs waren ook politici uit Europa en de Arabische wereld aanwezig. Het regime in Teheran erkent de oppositie niet.

Assadi

Het besluit van de politie heeft te maken met de Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Hij kreeg in 2021 in België twintig jaar cel opgelegd voor betrokkenheid bij een verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de NCRI bij Parijs. Afgelopen mei werd Assadi in een gevangenenruil terug naar Iran gestuurd, de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele kon daarop terugkeren naar België.

Volgens de Franse autoriteiten stond Assadi aan het hoofd van een geheime inlichtingenoperatie opgezet door Teheran. In de brief staat dat de autoriteiten in Frankrijk vrezen dat er opnieuw Iraanse oppositieleden doelwit worden van een aanslag. Sinds eind maart zijn er drie aanvallen geweest op het kantoor van de NCRI in Parijs, daar wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan. Volgens bronnen zou het pand onder meer beschoten zijn en met molotovcocktails bekogeld.

In een reactie zegt de NCRI rekening te hebben gehouden met 100.000 sympathisanten die naar Parijs zouden komen voor de 'Free Iran'-demonstratie. Ook Nederlandse Iraniërs werden verwacht.

In een schriftelijke reactie haalt de NCRI uit naar de Franse regering. Volgens de oppositiegroep "bezwijkt de regering voor afpersing door de religieuze dictatuur in Iran".

Jina Mahsa Amini

Naar aanleiding van de dood van de Koerdisch-Iraanse Jina Mahsa Amini vorig jaar zijn de protesten tegen het streng-islamitische regime in Teheran flink opgelaaid. Ook in het buitenland wordt geregeld gedemonstreerd. Bij protesten in het land zelf werden volgens mensenrechtenorganisaties tienduizenden Iraniërs vastgezet. Ook werden demonstranten geëxecuteerd.