Giro-winnaar Roglic schept duidelijkheid: 'Geen Tour, richt me op Vuelta'

Primoz Roglic doet niet mee aan de Tour de France. De Giro-winnaar richt zich op de Ronde van Spanje, die eind augustus begint.

Eind mei schreef de Sloveen van het Team Jumbo-Visma de Giro d'Italia op zijn naam. Op de vraag of Roglic ook de Tour de France zou rijden, reageerde hij toen: "Nee. Misschien. Ik weet het niet."

Vandaag vierde hij zijn winst in de Giro met fans in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Ook daar vroeg iedereen zich af: gaat Roglic naar Frankrijk over twee weken? "Nee, de Tour staat niet gepland", antwoordde hij. "Ook de nationale kampioenschappen ga ik niet rijden."