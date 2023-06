Wat in Rosmalen niet lukte doet Venus Williams wel in Birmingham: winnen

Venus Williams weet weer wat winnen is. De 43-jarige Amerikaanse verloor vorige week in Rosmalen nog bij haar rentree, maar in Birmingham beleefde ze wel succes met een zege op de Italiaanse Camila Giorgi: 7-6 (5), 4-6, 7-6 (6).

Het was voor Williams haar eerste zege op een speelster uit de topvijftig in bijna vier jaar. Giorgi is de nummer 48 van de wereld. De Amerikaanse is de nummer 697 van de wereld en doet in Birmingham mee op basis van een wildcard.

Glimlach

Williams raakte in de partij door een uitglijder nog geblesseerd aan haar rechterknie, maar kon door. "Ze dwong mij tot een nog hoger niveau, hoger dan waartoe ik mezelf eigenlijk in staat achtte. Dat is mooi", glimlachte Williams na de partij.

