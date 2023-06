Voetballers Nieuw-Zeeland weigeren verder te spelen na vermeend racisme Qatar

Nieuw-Zeeland-Qatar, een oefenwedstrijd die werd gespeeld in Oostenrijk, is in de rust gestaakt. De spelers van Nieuw-Zeeland zeiden dat een van hen racistisch was bejegend door een tegenstander. Toen de scheidsrechter niet optrad hebben de Nieuw-Zeelanders besloten na de rust niet verder te spelen.

Het voorval vond plaats kort voor rust. Verdediger Michael Boxall reageerde samen met een aantal ploeggenoten furieus toen de Qatarees Yusuf Abdurisag volgens hen iets racistisch naar Boxall riep.

"Michael Boxall werd racistisch uitgescholden in de eerste helft van de wedstrijd door een speler van Qatar. Er werd geen officiële sanctie opgelegd, dus heeft het team besloten niet meer te verschijnen voor de tweede helft", meldde de voetbalbond van Nieuw-Zeeland via Twitter.

De voetbalbond staat achter de spelers en prijst ze voor de "weloverwogen reactie."