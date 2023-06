Monument voor overleden kankerpatiënten bij Dronten vernield

Een monument voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelminabos bij Dronten is vernield. 65 van de in totaal 67 glazen panelen waarop de namen van duizenden overledenen staan, zijn kapotgeslagen. De politie spreekt van pure vernielzucht.

De vernielingen werden opgemerkt door een stel dat vanmiddag naar het monument kwam om hun overleden dierbare te herdenken. Ze waarschuwden KWF Kankerbestrijding, de initiatiefnemer van de gedenktekens.

"Wij zijn overvallen en geschokt en hebben aangifte gedaan", zegt een woordvoerder. "Deze week gaan we overleggen hoe we nu verder moeten. We weten nog niet zeker of we de gedenktekens opnieuw willen plaatsen."

Het is niet voor het eerst dat het monument is vernield. In 2006 werden twee panelen met een gedicht gesloopt, meldt Omroep Flevoland. De daders werden nooit gevonden.

Het Koningin Wilhelminabos werd eind 2000 aangelegd. Naast de gedenkpanelen konden nabestaanden ook een boom planten voor hun overleden dierbare. In totaal werden 25.000 bomen geplant.