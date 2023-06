'Urker viskotters betrokken bij grootscheepse drugssmokkel in Deense wateren'

Verschillende Urker kotters zijn betrokken bij cocaïnesmokkel in Deense wateren. Dat meldt de Deense publieke omroep TV2 die twee jaar lang onderzoek deed. De omroep analyseerde de vaarroutes van de kotters en sprak met betrokkenen in de Deense havens en met een anonieme Nederlandse visser.

De drugs worden van containerschepen uit Zuid-Amerika met een gps-zender in de Noordzee gedumpt, waarna de kotters de pakketten uit het water vissen. Vervolgens wordt de cocaïne naar Deense havens verscheept en van daaruit over de weg naar Nederland vervoerd. Daar worden de drugs volgens de anonieme visser versneden en verder Europa in vervoerd.

Grote drugscriminelen uit de Amsterdamse onderwereld die banden hebben met Zuid-Amerikaanse kartels zouden de opdrachtgevers van de Urker kottervissers zijn.

Verdachte vaarbewegingen

Volgens de omroep gaat het om zeker zes kotters uit Urk. TV2 ontdekte dat de kotters hun eigen positiesignaal op zee uitschakelden. Daarnaast zagen ze dat de kotters lang op dezelfde plek stillagen, alsof ze ergens op wachtten. Andere kotters voeren zigzaggend heen en weer, vermoedelijk om minder op te vallen.

Kotters die vissen, varen normaal gesproken heen en weer in hetzelfde gebied. De verdachte kotters dobberden urenlang rond en voeren vervolgens ineens achter een groot containerschip, stopten dan om in een keer terug naar de haven te gaan.

Dat cocaïne met behulp van kotters uit Urk worden gesmokkeld, is niet nieuw. In 2018 zijn een eigenaar en vier opvarenden veroordeeld tot celstraffen van drie tot zes jaar. Dat ging om smokkel naar Nederland.

Dat het nu ook in Denemarken zou plaatsvinden, komt volgens de anonieme Nederlandse visser omdat de controles daar minder scherp zijn dan in Nederland. Dat bevestigt ook de Nederlandse criminoloog Shanna Mehlbaum, die onderzoek deed naar drugssmokkel door vissers, aan de Deense omroep.

Grote bedragen

De anonieme visser zegt tegen de Deense omroep dat er met grote bedragen wordt gezwaaid. "Als je 100.000 euro kunt krijgen om 'ze maar een beetje te helpen', dan zeg je ja. Wat zou je zelf doen als je zoveel geld ziet?"

Het begint met kleine hoeveelheden (50 tot 70 kilo) en dat loopt al snel op naar meer dan een ton. Er zomaar mee ophouden, kan volgens de visser niet. "Ze blijven je de rest van je leven achtervolgen." Hij zegt dan ook te vrezen voor zijn leven.

Burgemeester Cees van de Bos (SGP) van Urk wil nog niet reageren op de inhoud van het Deense onderzoek, maar zegt tegen Omroep Flevoland "niet direct geschrokken te zijn" door het nieuws. "We zijn als gemeente al geruime tijd alert op dit soort signalen. Het gebeurt, we zien dat eerlijk onder ogen en gaan het niet wegpoetsen."

Volgens de burgemeester is er veel aan gelegen om de visserijsector op Urk te beschermen tegen criminele invloeden. "We hebben hier een heel sterke economie en die laten wij niet kapen door criminelen. Wij blijven ons daartegen wapenen."