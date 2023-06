Bedrijven beloven ruim een kwart miljoen banen aan vluchtelingen in Europa

"Het moment dat een vluchteling een baan krijgt, is het moment dat ze geen vluchteling meer zijn", zegt Hamdi Ulukaya, oprichter van Tent Partnership for Refugees en topman van een Amerikaans yoghurtproductiebedrijf.

Uitzendbureau Adecco wil 50.000 vluchtelingen opnemen in zijn tijdelijke personeelsbestand in Europa en Amazon heeft het over 5000 mensen.

Afgelopen november waren er ongeveer 30.000 gevluchte Oekraïners aan het werk in Nederland, vooral in de horeca en via uitzendbureau. De meesten zijn werkzaam in de omgeving van Amsterdam en Den Haag.

Toch zijn ze volgens vakbonden kwetsbaar voor uitbuiting omdat ze niet afhankelijk willen zijn van leefgeld en daar ook niet van kunnen rondkomen als ze een eigen woning willen huren.