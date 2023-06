Brandweer pleit na brand in woonblok voor strengere bouwregels zonnepanelen

Hoe blus je een zonnepaneel of elektrische auto die in brand staat? Brandweerlieden worden steeds vaker met zo'n vraag geconfronteerd. Naar aanleiding van de grote woningbrand in Arnhem roepen betrokkenen op tot strengere regelgeving omtrent brandveiligheid en de installatie van zonnepanelen.

"Met alle nieuwe risico's die komen kijken bij de energietransitie is het ondoenlijk voor de brandweer om op elk scenario voorbereid te zijn", zegt Willemjan Muysson. Hij is programmamanager Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland. "We zijn geen zonnepaneelmonteurs."

De energietransitie verandert het werk van de brandweer. Medewerkers en vrijwilligers worden daar op getraind, zegt Muysson, die ook werkt voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Al die ontwikkelingen vergen veel bijscholing en capaciteit van brandweerkorpsen. Maar er gaat geen extra geld naar de brandweer, dat is een knelpunt."

'Geregeld onveilige situaties'

Nederland is niet voldoende voorbereid op de gevolgen van zonnepaneelbranden, meldt het Verbond van Verzekeraars. "Goede installatie verkleint het risico op schade, maar helaas komen verzekeraars geregeld onveilige situaties tegen."

Nederland telt ruim 2 miljoen huizen met zonnepanelen, concludeerde Dutch New Energy Research afgelopen december. Ook zijn er meer dan een half miljoen laadpalen, bleek vandaag uit een rapport. Inmiddels rijden in Nederland zeker 350.000 elektrische auto's en zo'n 3,4 miljoen e-bikes.

Dompelbak

Door de grotere aantallen neemt de kans toe dat de brandweer te maken krijgt met een brandend elektrisch voertuig of zonnepaneel. Het blussen van zo'n brand vergt vaak een andere aanpak. Zo worden elektrische auto's in een speciale 'dompelbak' gestopt. Op deze manier kan de accu voldoende worden afgekoeld om de brand te stoppen. Inmiddels zijn er zo'n zestig dompelbakken verspreid over het land.

Zonnepanelen op een woning die in brand staat, kunnen het bluswerk flink bemoeilijken. Zo duurde het elf uur voordat de vlammen waren gedoofd bij de acht woningen die zondag in de Arnhemse wijk Presikhaaf in brand stonden. Er werden bij elkaar zeker 200 brandweerlieden ingezet.

Bekijk hier de schade aan het huizenblok: