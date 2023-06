Hockeyers winnen deze keer pas na shoot-outs van Spanje in Pro League

Nederland heeft de groepswedstrijd in de Hockey Pro League tegen Spanje in Londen met 2-2 gelijkgespeeld. Omdat Oranje de shoot-outs wist te winnen, pakte de ploeg nog wel een bonuspunt.

Net als bij de wedstrijd van afgelopen vrijdag, die Nederland uiteindelijk met 3-2 wist te winnen, begon Spanje sterk. Dat resulteerde ook in een voorsprong voor de ploeg van Max Caldas, voormalig bondscoach van de Nederlandse mannen en vrouwen. Gerard Clapes zette Spanje aan het begin van het tweede kwart op voorsprong.

Ook na die treffer was Spanje de bovenliggende ploeg. De Spanjaarden scoorden al snel nog een keer. Maar omdat de bal op een Spaanse voet kwam net buiten de cirkel, werd die treffer geannuleerd.

De Spaanse ploeg bleef ook daarna nog drukken, maar het was Nederland dat scoorde. Thierry Brinkman maakte op slag van rust de 1-1. In het derde kwart deed de aanvoerder dat opnieuw, waardoor Nederland op voorsprong kwam: 2-1.

Spannende slotfase

In het derde kwart viel pas de eerste strafcorner te noteren. Die werd door Spanje niet verzilverd, maar de tweede strafcorner wel. Aan het begin van het vierder kwart wel. Marc Miralles, die komend seizoen gaat uitkomen voor Bloemendaal, pushte de bal hard binnen en bracht beide ploegen weer op gelijke hoogte.

In de slotfase leek Spanje op weg naar naar een overwinning. Zo was er vlak voor tijd een grote kans voor de Spanjaard Marc Recasens, maar hij schoot wild over. Gescoord werd er daarna niet meer en dus moesten shoot-outs de beslissing brengen.

Daarin onderscheidde de Nederlandse keeper Maurits Visser zich. Hij pakte drie Spaanse pogingen en toen er ook nog een Spanjaard naast schoot was de wedstrijd beslist. Vrijdag speelt Nederland de volgende wedstrijd, dan is Duitsland de tegenstander.